Calabria, 40 panetti di hashish nel sacchetto della spesa: due arresti

StrettoWeb

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine della provincia di Cosenza, soprattutto in vista della movida estiva, ai fini di contrastare lo spaccio e la detenzione di stupefacenti. Una pattuglia della Radiomobile di Castrovillari, in fase di controllo della cittadina e delle zone limitrofe, ha notato due individui sospetti a bordo di uno scooter. I due, una volta avvistati i militari, hanno sfrecciato accelerando vistosamente, quasi ad eludere eventuali controlli.

Per tale ragione la pattuglia ha prontamente bloccato la fuga dei due soggetti e, a seguito di attenta perquisizione, hanno rinvenuto 40 panetti di hashish in un sacchetto della spesa. La droga, dal peso di oltre 4 chili, era stato incellofanata e ogni panetto etichettato. A seguito di ulteriori controlli, i due colpevoli sono stati arrestati per l reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e tradotto nel carcere di Castrovillari. Si attende ora l’udienza di convalida.