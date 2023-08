Straordinario in Calabria: storica locomotiva a vapore restaurata torna in pressione

StrettoWeb

Un’altra storica locomotiva a vapore è tornata in funzione in Calabria. Come comunicato questa mattina attraverso le proprie pagine social dall’Associazione Ferrovie in Calabria, nelle Officine di Cosenza Vaglio Lise “ritorna in pressione la mitica locomotiva a Vapore FCL353“. “I complimenti alla squadra del Capo Tecnico Antonio Massarini“, conclude il post al quale è allegata la foto in alto, che immortala la locomotiva dopo il restauro.