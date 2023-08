Calabria, si lavora a Ferragosto? Il settore del commercio non ci sta e annuncio “sciopero generale”

StrettoWeb

Le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil della Calabria hanno proclamato lo Sciopero Generale del Commercio e della Distribuzione Organizzata per l’intera giornata di Ferragosto 2023. “Anche quest’anno ci vediamo costretti, in assenza di un provvedimento regionale che prenda atto della richiesta di chi rappresenta lavoratrici e lavoratori del settore commercio, ad utilizzare uno strumento di lotta che possa garantire il giusto riposo e la possibilità di vivere la giornata festiva in piena libertà a quanti vorranno farlo”, si legge nella nota.

“Ci sono tante ragioni per regolare la chiusura delle attività commerciali nei festivi e le abbiamo più volte espresse, prendiamo atto della mancanza di volontà a confrontarsi su questo argomento da parte delle Istituzioni e continuiamo a lottare fin quando non riusciremo a cambiare questa politica che continua ad essere disinteressata ai bisogni ed alle aspettative del mondo del lavoro. Invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori a partecipare alla giornata di sciopero e chiediamo alle aziende più attente e sensibili alla condizione dei propri dipendenti e collaboratori a chiudere le attività il giorno di Ferragosto”, si chiude la nota.