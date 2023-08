Calabria, coltivava marijuana nel giardino di casa: 18enne ai domiciliari

StrettoWeb

Questa mattina, alle prime luci dellalba, un 18enne di Bisignano è stato arrestato per coltivazione e detenzione di marijuana ai fini di spaccio. L’operazione dei Carabinieri, insieme all’infallibile fiuto di Batik, pastore belga del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, ha portato alla scoperta di 9 piante di canapa indiana occultate nel giardino di casa tra gli ulivi. Poche ma altissime, oltre i due metri e mezzo, il cui fogliame avrebbe fruttato almeno 12 chili di marijuana. Durante la perquisizione domiciliare inoltre, nella stanza del 18enne erano presenti una cabina serra, fertilizzanti e attrezzature per la coltivazione. Rinvenute inoltre circa 24 gr di droga con bilancini di precisione e materiali per il confezionamento, oltre a 1511 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato dalle forze dell’ordine e pronto per l’esame tossicologico. Il giovane invece, si trova ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.