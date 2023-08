Calabria al centro di Europa e Mediterraneo con l’evento ECR organizzato da Denis Nesci

StrettoWeb

“Nell’ambito di un rapporto sinergico crescente tra le componenti territoriali del partito, i circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria tengono a sottolineare l’importanza dell’iniziativa portata avanti dall’Eurodeputato Denis Nesci. Questo evento di tre giorni, che si svolgerà nella magnifica Calabria per il Partito dei Conservatori e dei Riformisti (ECR), ne è una chiara manifestazione”. Così in una nota Francesca Frachea, capogruppo di Fratelli d’Italia al comune di Gioia Tauro.

“L’incontro, che vedrà la partecipazione di esponenti politici da tutta Europa, tratterà temi di fondamentale importanza come la regolamentazione europea, il commercio, le infrastrutture per i trasporti, l’agricoltura e l’innovazione nel settore sanitario. Un focus speciale sarà dedicato al Mediterraneo, con particolare attenzione all’economia del mare, alle infrastrutture strategiche e alla promozione dell’agroalimentare. Denis Nesci ha mostrato un impegno e una dedizione eccezionali nell’organizzare questo evento. Il suo ruolo nella Commissione per lo Sviluppo regionale REGI, e il suo approccio visionario, hanno contribuito a dare risonanza non solo alla Calabria ma a tutto il Mediterraneo, con un’attenzione particolare per le esigenze del Sud Europa”, aggiunge.

“Grazie alla sua azione, si è messa in luce la ricchezza e le potenzialità del nostro territorio, in particolare nel settore agroalimentare, dimostrando quanto l’azione politica possa essere determinante per il benessere e la crescita della nostra regione e dell’intera Unione Europea. A nome di tutti i circoli di Fratelli d’Italia della provincia di Reggio Calabria, esprimiamo il nostro più sentito apprezzamento per l’Onorevole Nesci e attendiamo con grande interesse i risultati di questo evento, convinti del suo potenziale di portare benefici tangibili alla Calabria, al Mediterraneo e a tutta l’Unione Europea”, si chiude la nota.