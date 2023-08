Calabria, “Avvistamenti Teatrali”: black comedy ed erotismo protagonisti a Ricadi

StrettoWeb

Ultimi due appuntamenti dedicati al teatro per la VII edizione di Avvistamenti Teatrali, la rassegna sulla nuova drammaturgia con la direzione artistica di Andrea Paolo Massara e quella organizzativa di Maria Irene Fulco: venerdì 18 agosto va in scena all’Anfiteatro Torre Marrana di Ricadi (VV) “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno, prodotto da Teatro Popolare d’Arte, mentre lunedì 21 arriva “La notte dei guardoni”, una produzione itinerante firmata Avvistamenti e scritto da Andrea Paolo Massara. “Chiudiamo il cartellone dedicato al teatro con due appuntamenti ai quali teniamo particolarmente perché proseguono, seppur in modi diversi, il percorso di liberazione dai pregiudizi e dalle convenzioni che stiamo portando avanti – ha commentato il direttore artistico Massara.

“Il primo affronta con leggerezza e ironia una tematica dal forte impatto sociale, relativo alle discriminazioni subite dalle donne nei luoghi di lavoro, mentre il secondo è il debutto di una nostra produzione originale che vuole portare alla luce degli amori speciali, vissuti di nascosto, spesso per paura dei giudizi altrui, dei racconti immaginari che affrontano le contraddizioni dei sentimenti”.

In “Gli ultimi saranno ultimi”, scritto da Massimiliano Bruno per la regia di Gianfranco Pedullà e interpretato da Gaia Nanni, – in scena il 18 agosto alle 21:30 all’Anfiteatro di Torre Marrana –un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa, decide di mettere da parte le buone maniere e vendicarsi: una notte entra in azienda con la pazza idea di farsi giustizia da sola.

Una fiaba moderna e tragicomica, ricca di colpi di scena, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda piegata alle leggi di mercato, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie fissata con le canzonette e un bambino che sta per nascere. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante.

Tra le novità più attese dell’edizione 2023, il 21 agosto arriva al Parco Archeologico Torre Marrana “La notte dei guardoni”, una produzione Avvistamenti, un viaggio intrigante nella vita notturna e segreta di un parco, attraverso storie di amori vissuti di nascosto. Scritto da Andrea Paolo Massara, per la regia di Maria Irene Fulco e Massara, il lavoro itinerante vedrà in scena Paola Barbieri, Alessandro Cosentini e Carlo Gallo.

Un evento teatrale diffuso nei giardini del Parco e fra le rovine archeologiche, in cui gli spettatori saranno invitati a “spiare” con l’ausilio di radiocuffie gli incontri al buio di alcune coppie, come dei veri e propri guardoni. Ad essere protagoniste saranno proprio storie di amori vissuti di nascosto, tra giovani che s’incontrano in segreto e donne mature che s’innamorano inaspettatamente in tarda età. Avvistamenti Teatrali VII è realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Ricadi e grazie al sostegno di Capovaticano Resort Thalasso Spa, prima destinazione benessere della Calabria, e del “De’ Minimi”, unico ristorante a Tropea della selezione Michelin.