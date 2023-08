Calabria, arrestato piromane beccato grazie ai droni della Regione

StrettoWeb

I carabinieri della stazione di Curinga e del nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Girifalco, nel catanzarese, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare per un uomo, originario di Curinga, ritenuto responsabile di aver innescato tre incendi. Alla sua identificazione si è arrivati grazie all’utilizzo dei droni in dotazione alla Regione Calabria, attivi nella campagna antincendi. Gli episodi contestati all’indagato, al momento agli arresti domiciliari, fanno riferimento a tre focolai alla base di un canneto in località Scarcio nel pressi del Comune di Curinga.