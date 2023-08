Caccia al tesoro a Messina per ‘SOS Villaggi dei Bambini’: divertimento e tanta solidarietà

StrettoWeb

Un viaggio dall’antichità all’età moderna. È questa l’iniziativa organizzata da SOS Villaggi dei Bambini: una meravigliosa “caccia al tesoro” per bambini con famiglie e amici, per scoprire e ammirare le meraviglie del MuMe, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Faranno da Ciceroni in questo straordinario percorso gli studenti dell’IC “Battisti-Foscolo” di Messina. L’appuntamento è per il prossimo 3 settembre ore 10:00 nel viale d’ingresso del Museo (v.le della Libertà 465 – 98121 Messina). Animerà il gioco la giornalista Alessia Franco.

A questa avventura si potrà partecipare in squadre composte da 3 a 5 persone di ogni età, ed è prevista una donazione a partire da 30 € a squadra. L’iscrizione e la partecipazione al gioco supporteranno le iniziative di SOS Villaggi dei Bambini, che da 60 anni in Italia sostiene i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali affinché crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

Conquisterà il Tesoro, cioè un bel Premio, la squadra che risolverà nel minor tempo possibile i 9 indovinelli del gioco. Altri 2 premi saranno assegnati alle successive squadre classificate. Tutti i partecipanti avranno un attestato di partecipazione e i bambini riceveranno simpatici gadget. La Caccia al Tesoro è promossa dall’Associazione La Casa della Musica e delle Arti “Giuseppe e Rosa Uccello”, in collaborazione con il Museo Regionale Interdisciplinare e l’IC “Battisti-Foscolo” di Messina.

Per le iscrizioni: https://www.sositalia.it/caccia-tesori-mume

Per informazioni e per consultare il regolamento: casadellamusicaedellearti@gmail.com

SOS Villaggi dei Bambini è parte del network di SOS Children’s Villages, la più grande Organizzazione a livello mondiale impegnata dal 1949 affinché i bambini e i ragazzi che non possono beneficiare di adeguate cure genitoriali crescano in una situazione di parità con i propri coetanei, concretizzando appieno il proprio potenziale e la possibilità di vivere una vita indipendente.

È presente in 138 Paesi e territori, dove aiuta oltre 2.5 milioni di persone tra bambini, bambine, ragazzi, ragazze e le loro famiglie. Opera da 60 anni in Italia, dove promuove i diritti di oltre 47.000 bambini e giovani e si prende cura di oltre 900 persone tra bambini, ragazzi e famiglie che vivono gravi momenti di disagio. Lo fa attraverso 8 Programmi e Villaggi SOS, rispettivamente a Trento, Ostuni (Brindisi), Vicenza, Saronno (Varese), Mantova, Torino, Crotone e Milano.