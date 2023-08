Buffon dice addio al calcio: tra Granillo e San Filippo, tutte le volte che incrociò lo Stretto

StrettoWeb

Dopo una carriera lunghissima, e ricca di soddisfazioni e successi, un altro baluardo del calcio italiano dice addio al campo: Gigi Buffon. Il portierone campione del mondo con la Nazionale, e più volte campione d’Italia con la Juventus, a 45 anni appende i guantoni al chiodo. Lo fa dopo 2 anni al Parma, il suo primo amore, in cui era ritornato con l’obiettivo (sfumato) di riportarlo in Serie A. “Finisce qua. Mi hai dato tutto. Ti ho dato tutto. Abbiamo vinto insieme”, le sue parole sui social.

Parma, tanta Juventus, la parentesi PSG e di nuovo in Emilia. In quasi 30 anni di carriera, Gigi Buffon è passato anche dallo Stretto. Erano gli anni della Serie A, erano gli anni di Reggina e Messina, erano gli anni di Granillo e San Filippo pieni zeppi. Ben nove volte a Reggio Calabria, tra Juve in A e Parma in B gli ultimi due anni; due volte invece a Messina. Ecco l’elenco.

Tutte le volte di Buffon a Reggio Calabria

24 ottobre 1999: Reggina-Parma 2-2

12 maggio 2001: Reggina-Parma 2-0

17 maggio 2003: Reggina-Juventus 2-1

27 settembre 2003: Reggina-Juventus 0-2

6 novembre 2004: Reggina-Juventus 2-1

23 febbraio 2008: Reggina-Juventus 2-1

26 aprile 2009: Reggina-Juventus 2-2

24 ottobre 2021: Reggina-Parma 2-1

4 marzo 2023: Reggina-Parma 0-1

Tutte le volte di Buffon a Messina

19 febbraio 2005: Messina-Juventus 0-0

18 febbraio 2006: Messina-Juventus 2-2