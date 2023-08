Brunetti: “sulla Reggina diversi interessamenti, di gruppi e di singoli”. E sulla foto Ferrero-Versace…

StrettoWeb

“Ci sono interessamenti di gruppi e di singoli, ma io non sono l’interlocutore in questa fase. Le interlocuzioni saranno tra i soggetti privati, veicolati dal Comune, ma le contrattazioni sono tra la Reggina e le varie cordate. In questi momenti, da quando Ilari ha fatto un passo indietro, ci sono tante interlocuzioni con la società. Se poi c’è la volontà della proprietà, la discussione si può allargare al Comune. Sicuramente non deve accadere quanto accaduto tra Saladini e Ilari, noi lo abbiamo scoperto dai giornali. Adesso sarà diverso e questo anche grazie a Taibi, che ringrazio pubblicamente. Diremo la nostra su una proposta d’acquisto che è già arrivata”. A parlare è Paolo Brunetti. Il Sindaco f.f. del Comune di Reggio Calabria è intervenuto telefonicamente a Video Touring per parlare delle ultime novità dopo il passo indietro di Ilari.

“La nuova proprietà entro il 29? Che ne sappia io la Reggina è stata venduta in 24 ore al signor Ilari, se è stato possibile allora è possibile anche adesso, a patto che non si passi dalla padella alla brace. Secondo me le condizioni ci sono ed è anche indispensabile farlo, ma non credo questo sia determinante sul Consiglio di Stato, che valuta rispetto alle Leggi. Noi, comunque, probabilmente ci schiereremo al fianco della Reggina al Consiglio di Stato, come Comune. Abbiamo visionato le carte ieri sera. Da parte nostra c’è la volontà, bisogna solo decidere”.

“Mi prenderete per folle – aggiunge – ma dico che può essere anche un’opportunità ripartire dalla ‘D’ di dignità e con un progetto credibile. Sarà una lezione per Reggio e non si aspetterà il salvatore della patria che poi salvatore non si rivelerà mai”.

I retroscena dell’incontro tra i Sindaci e Ilari

E proprio alla luce del passo indietro di sabato, il Sindaco parla dell’incontro avvenuto a Catania: “quando ho visto che Ilari non si è presentato a Reggio per spiegarci il suo disegno, ho pensato di farlo ufficialmente. A questa convocazione è venuta fuori una risposta inopportuna, in quell’occasione ho interloquito in una trasmissione radiofonica e da lì abbiamo potuto incontrarlo. Aveva dato un appuntamento al 27 agosto, gli ho detto che dovevamo vederci prima, lui era in ferie e non poteva spostarsi per motivi personali, così siamo andati a Catania. In questo incontro lui immediatamente, visto quello che era successo, ci ha detto che non era più nelle condizioni di portare avanti il progetto, facendo un passo indietro a nuovi investitori che si sarebbero palesati da lì a breve”.

Brunetti: “ho sentito Cardona…”

“Con Cardona noi ci siamo sentiti subito dopo per capire quali erano state le motivazioni che avevano portato alle dimissioni. In quella fase lui ha detto alcune cose che non mi va di ripetere perché ha detto che presto parlerà ed è giusto che le dica lui. Da lì ci siamo chiaramente attivati per capire cosa stava per succedere. Quando c’è stata insussistenza delle condizioni prospettate, siamo intervenuti”.

Le precisazioni sulla foto tra l’ex Samp Ferrero e il Sindaco Versace

“Foto tra Ferrero ex Samp e Versace? Con Versace ho discusso anche di questo, non era un incontro calcistico. Versace è Sindaco metropolitano, era a Palmi e si è incontrato con Ferrero. Si è trovato lì per altre motivazioni. Anche fosse, Ferrero ha sbagliato interlocutore, che non è il Comune né la Città Metropolitana, ma la Reggina. Se anche avessero parlato di calcio, Versace lo avrebbe detto a me”, così ha concluso Brunetti rispondendo alla foto che circola da qualche ora sui social e che vede ritratti insieme l’ex Presidente della Samp Ferrero e il Sindaco Metropolitano Versace a Palmi.

Taibi: “domani cominciamo ad allenarci. In caso di Serie D…”

Ospite della trasmissione, in studio, anche il Ds Massimo Taibi: “i Sindaci sono stati vicini a questa squadra. Ho chiesto uno sforzo a tutti, dobbiamo arrivare insieme con la mentalità di vincere fino al 29. Era assurdo che non ci fossero gli allenamenti. Domani alle 6 iniziamo, non tutti ma abbastanza. Il mercato non mi preoccupa, è l’ultimo problema. Intanto ripartiamo, poi il 29 andiamo convinti. Loiacono, Gagliolo, Liotti sono alcuni di quelli che si uniscono a noi, non condanno chi non vorrà venire. Per Barillà al momento è un’ospitalità, si deve allenare con noi, poi vediamo”.

“Rimanere in caso di Serie D? Forse perché sono fossilizzato sul fatto che dobbiamo rimanere in B, però penso che Reggio non ha categoria. La nuova società anche in Serie D? Onestamente non lo so, ma credo che Reggio sia ambita da tantissimi imprenditori”, ha detto Taibi sul suo futuro. “Spesso passo per spigoloso, con un caratteraccio, ma sono un passionale, ho sempre amato questa città, 25 anni fa sono andato via col magone, per motivi personali ho dovuto farlo. Ho sempre sentito mia questa città. Ho rinunciato ad offerte di lavoro ora, perché credo nella piazza e non rimpiangerò nulla”.