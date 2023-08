Brucia la Calabria: incendio minaccia il versante jonico, canadair in azione | LIVE

StrettoWeb

La Calabria continua a bruciare: sono in corso ora le operazioni per spegnere l’ennesimo incendio che sta minacciando la nostra vegetazione. Un canadair sta prelevando acqua dal mare della costa di Trebisacce, in provincia di Cosenza, per domare le fiamme che si sono sviluppate sul Monte Mostarico alla spalle della cittadina. Il rogo sta interessando la zona parallela alla località trebisaccese di 104, punto in cui il canadair sta sorvolando più volte sulla testa dei turisti per trasportare acqua e contenere il fuoco.

Le immagini del candair in azione per spegnere l'incendio che minaccia Monte Mostarico