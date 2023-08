Bova in festa per i 100 anni di nonno Sebastiano

StrettoWeb

Bova celebra un altro centenario. Si tratta di Sebastiano Varese che nel corso di una cerimonia ufficiale nella sala delle adunanze del comune ha idealmente spento le sue cento candeline, un traguardo di tutto rispetto celebrato alla presenza di autorità politiche e militari, essendo, il centenario, un ex appartenente alla Benemerita. “Si è trattata – dice il sindaco Santo Casile – di una cerimonia molto significativa attraverso cui abbiamo inteso celebrare il signor Varese, Carabiniere in pensione ma ancor prima cittadino di questa antica città, che con la sua lucidità ci ha regalato aneddoti e racconti che fanno parte anche della nostra vita. Una splendida manifestazione – prosegue Casile – alla presenza dei rappresentanti dell’Arma Carabinieri, delle figlie, dei parenti tutti e di numerosissimi amici. Varese è stato soldato, carabiniere, Guardia Caccia, con evidente amore per la divisa che ha sempre onorato. L’ingresso nell’aula consiliare è stato preceduto dall’alzabandiera alla presenza del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Melito P.S., del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bova, del Presidente dell’Associazione Carabinieri, del Rappresentante dell’Associazione Nazionale decorati Medaglia d’oro Mauriziana Nastro Verde. Come giunta – prosegue Casile – abbiamo inteso conferire al signor Varese un encomio solenne unito ad una targa celebrativa”.