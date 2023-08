“Boicottare la partita per Vialli al Granillo?”: lettera aperta dell’organizzatore ai tifosi della Reggina

A Reggio Calabria, uno degli argomenti caldi di queste settimane è legato all’evento del Granillo “The Legend9”, la partita a scopo benefico per ricordare Gianluca Vialli, scomparso qualche mese fa. Alcuni tifosi amaranto, sui social, hanno proposto di boicottare l’evento, non presentandosi al Granillo, pur acquistando il biglietto (il ricavato andrà al progetto WeAut, una struttura vicina ai bambini autistici). Il motivo? Protestare contro la decisione di Federazione prima e Tar poi relativa all’esclusione della Reggina.

Questa proposta è arrivata agli occhi e alle orecchie dell’organizzatore dell’evento del 10 settembre al Granillo, Alessandro Arena, il quale ha deciso di scrivere una lettera aperta ai tifosi della Reggina e ai cittadini di Reggio Calabria, chiedendogli di presenziare in massa allo stadio. Riproponiamo la lettera integralmente.

“Cari Reggini,

sono Alessandro Arena, Presidente della Nazionale Azzurri, Associazione no profit, la cui storia è ventennale.

Come ben sapete il 10 settembre a Reggio Calabria si terrà uno straordinario evento denominato “The Legend9”, che ricorderà la memoria di Gianluca Vialli, grande sportivo e uomo italiano.

Il ricavato della partita sarà devoluto in beneficenza al progetto WeAut, che è una struttura vicina ai bambini autistici.

Fatta questa breve premessa, mi preme scrivere tale lettera, perché negli ultimi giorni, dopo la triste decisione del TAR inerente l’esclusione dal campionato di serie B dell’amata Reggina, ho letto vari commenti, e tanti altri mi sono stati comunicati, in merito all’idea e alla volontà di boicottare, da parte di alcuni tifosi, l’evento del 10 settembre allo stadio ‘Oreste Granillo’ per contestare la FIGC, le istituzioni ed i personaggi che ruotano nel sistema calcio, perché organizzatori della partita.

È doveroso per me, per la mia Associazione, per i miei collaboratori e per tutti coloro che stanno lavorando a quest’evento, precisare che la Nazionale Azzurri (promotore dell’evento The Legend9), nel corso della sua storia, non si è mai schierata politicamente, con istituzioni calcistiche o movimenti, e mai lo farà.

Il match del 10 settembre è un evento organizzato in totale autonomia dalla mia Associazione no-profit, fortemente voluta dal sottoscritto nella Vostra meravigliosa città, perché consapevole del calore e dell’accoglienza che la tifoseria ed il popolo riserverà ai calciatori e agli artisti presenti.

È un evento di cui sta parlando tutto il mondo e continuerà a farlo per i prossimi giorni ed è un evento che tutte le città d’Italia e del mondo desiderano, perché poter rivivere e rivedere le giocate e le emozioni degli idoli, delle vecchie glorie del calcio mondiale, fa piacere a tutti i tifosi ed appassionati di questo sport.

Eventi come questi rappresentano un’ occasione unica, che nessuna città deve far fallire.

Mi preme sottolineare, altresì, che un’ ipotetica esclusione della Reggina fa male al calcio italiano in quanto perde una squadra gloriosa e, soprattutto, perde una delle più belle tifoserie d’Italia.

Per tale motivo, invito ogni cittadino reggino a partecipare e riempire lo stadio Granillo per dimostrare, per l’ennesima volta (qualora ce ne fosse bisogno), all’Italia e al mondo, che la Reggina è dei Reggini e che la Reggina è figlia della tifoseria più bella e calorosa di tutti.

Ricordiamo il grande Vialli, aiutiamo i bambini autistici, riviviamo momenti unici, divertiamoci e portiamo in alto i colori amaranto!

Augurandomi che queste parole abbiamo chiarito, una volta per tutte, che nessuna federazione o movimento politico è coinvolto, spero che la città di Reggio Calabria sia stata la scelta più giusta che avessi potuto fare e, nel contempo, spero nella partecipazione di tutti al fine di accogliere i campioni e gli artisti che giungono da tutto il mondo, contribuendo a tendere una mano a chi ne ha più bisogno. Reggio “Ale’!”, ora e sempre! A presto! Alessandro Arena”.