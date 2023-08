Bocale Calcio, arriva un nuovo calciatore: ufficiale Santiago Franco Tossi

StrettoWeb

“Il Bocale Calcio ADMO è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore argentino Santiago Franco Tossi. Classe 1994, Tossi è un attaccante brevilineo e tecnicamente molto dotato, può giocare da punta esterna nel tridente, da seconda punta o da rifinitore, è in possesso di un destro ben educato che lo rende un interessante assist-man da calcio d’angolo o da calcio piazzato”. Così in una nota il Bocale Calcio annuncia un nuovo arrivo.

“Arrivato in Italia a fine dicembre 2022, ha vestito nei primi mesi del 2023 la maglia del Milazzo, formazione dell’Eccellenza siciliana che anche grazie al suo contributo ha centrato la salvezza; sono 5 i gol realizzati in meno di mezza stagione con la compagine siciliana, oltre ad aver fornito qualche assist decisivo per i compagni. Prima di approdare in Italia ha giocato in patria con Real Pilar, Comunicaciones e Colegiales”.