Bergamotto di Reggio Calabria a rischio: Cannizzaro in aiuto dei coltivatori dell’Area Grecanica

“E’ con grande soddisfazione che si prende atto dell’attenzione e dell’interesse, che, ancora una volta, Francesco Cannizzaro – Vice Capo Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Coordinatore Provinciale del Partito, ha dimostrato per l’Area Grecanica, in relazione ai recenti danni causati alla produzione di bergamotto“. Lo si legge in una nota stampa diffusa dal Coordinamento Area Grecanica di Forza Italia.

“Venerdì 28 del mese di luglio, i coordinatori di Forza Italia, rappresentanti di tutti i comuni dell’area, hanno chiesto un incontro all’On. che prontamente ha raggiunto Condofuri. In quella sede, alla presenza anche di alcuni amministratori forzisti, tante le tematiche affrontate inerenti il territorio grecanico e tante le proposte messe sul tavolo da parte di un gruppo eterogeneo in continua crescita magistralmente guidato da Patrizia Crea, coordinatrice di Azzurro Donna. Oltre le novità che saranno visibilmente sotto gli occhi di tutti dal mese di settembre, si è manifestata particolare apprensione relativamente alla coltura del bergamotto, e si è chiesto all.On. Cannizzaro un rapido intervento“, prosegue la nota.

“Il bergamotto, infatti, è un tipico prodotto della Nostra Area, nonché uno dei principali motori dell’economia reggina che, a causa del caldo anomalo dei giorni scorsi, ha subito danni ingenti in tutto il comparto.

La risposta del Parlamentare Francesco Cannizzaro, non si è fatta attendere. Sposando le problematiche esposte e le richieste che sono pervenute dal territorio, ha sottoposto la questione al settore Regionale competente – Assessorato all’Agricoltura – avviando l’iter per interessare il Ministero dell’Agricoltura al fine di poter sostenere gli agricoltori in questa difficile situazione.

Un vivo apprezzamento giunga dal Coordinamento Area Grecanica di Forza Italia per il tempestivo impegno e la grande sensibilità dimostrata dal nostro Parlamentare“, conclude la nota stampa.