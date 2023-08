Beppe Grillo annuncia tre tappe in Calabria e l’organizzazione scrive: “la sua ironia è intelligente, mai volgare, a tratti profetica”

StrettoWeb

Ansia e fervente attesa per il tour di Beppe Grillo in Calabria!

Ok, no. Stiamo scherzando. Abbiamo ricevuto un comunicato stampa dall’organizzazione degli eventi che vedranno protagonista il capo carismatico di quella setta politica chiamata Movimento 5 stelle e, da bravi giornalisti, volevamo pubblicarlo. Ma leggendolo, ci si perdoni, abbiamo scoperto che era più esilarante di una barzelletta. Anzi: molto più esilarante degli stessi spettacoli di Grillo.

Si intitola “L’Altrove”, il nuovo spettacolo del comico genovese “che andrà in scena in prima assoluta nazionale sabato 5 agosto nel suggestivo Teatro Costantino Belluscio di Altomonte, uno dei borghi turistici di originali medievali più belli del Sud, voluto dal sindaco Giampiero Coppola per il suo prestigioso Festival Euromediterraneo. Poi, domenica 6 agosto sarà in Piazza Amendola di Palmi, un autentico salotto nel centro storico, per il ricco programma della Varia 2023 predisposto dalla neonata Fondazione Varia e, infine, martedì 8 agosto nell’Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano-Rossano, tra gli eventi del “Sentiero Sostenibile”. Ad Altomonte e Palmi l’ingresso sarà gratuito. L’inizio è previsto ogni sera per le ore 21:30. Lo show, come sempre, è distribuito in Calabria dalla Show Net di Ruggero Pegna“.

E fin qui, la nota stampa, poteva anche andare bene, ma al paragrafo successivo leggiamo: “Prendendosi una pausa dalla politica, Beppe Grillo torna nel ruolo di attore comico davvero unico, con la sua ironia intelligente, mai banale e volgare, a tratti profetica. Sono suoi tutti i record di pubblico fatti registrare in Italia con uno spettacolo comico, capace perfino di riempire i più grandi palasport per più repliche consecutive“. La pausa dalla politica? Ma sul serio? Da quando Grillo fa politica? E’ diventato il più grande statista di tutti i tempi e nessuno ci ha informato? E sorvoliamo sulla definizione di ‘attore comico’ perché fa ridere di più questa espressione associata a Grillo che le sue battute.

La ‘ndrangheta legalizzata

E poi leggiamo ancora: “Come al solito, nel nuovo show Beppe Grillo toccherà molteplici temi di attualità spaziando tra argomenti locali, su cui si mantiene costantemente aggiornato, nazionali e internazionali: dall’ambientalismo, suo storico cavallo di battaglia, alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, l’intelligenza artificiale, fino alla religione. Ancora una volta ne avrà per tanti, con la sua ironia surreale e provocatoria, come quando è arrivato ad immaginare sarcasticamente una “‘ndrangheta legalizzata che, perlomeno, così sarebbe costretta a pagare le tasse sui miliardi di affari!”“. Fa molto ridere la ‘ndrangheta legalizzata. Sì, sì. Ci stiamo scompisciando. Noi che viviamo in una regione dove la criminalità organizzata è una piaga sulla quale c’è poco da ridere.

E insomma, non proseguiamo oltre nel comunicato perché sembra più una campagna politica che la presentazione di un evento. Spiace solo che, nel contesto di una Varia di Palmi che quest’anno sta facendo furore e sta avendo grosso successo, la serata con Beppe Grillo segnerà forse l’unica nota negativa dell’edizione di quest’anno. E sono tante, in merito, le proteste e i commenti negativi sui social su uno spettacolo di dubbio gusto, che definire comico è un azzardo non indifferente.