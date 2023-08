Beni culturali, Saccomanno (Lega): “dal Mit fondi per interventi di recupero in Calabria”

StrettoWeb

“In arrivo dal Mit oltre 410mila euro per il recupero, restauro, il consolidamento e la valorizzazione dei beni culturali, architettonici e di culto della nostra Calabria. Si tratta di interventi finanziati nell’ambito della programmazione 2023/2025, a cui seguiranno altri importanti stanziamenti negli anni successivi. In particolare, i lavori riguarderanno la Chiesa parrocchiale di San Rocco (Comune di Girifalco), la rifunzionalizzazione dell’ex Collegio ‘Santo Spirito’, da adibire a nuova Sede del Comando dei Carabinieri della città di Vibo Valentia, e l’immobile denominato ‘Palazzo degli Uffici’ sito in piazza 11 settembre a Cosenza”.

“L’impegno del ministro Matteo Salvini certifica, ancora una volta, l’attenzione e l’interesse per la tutela e la conservazione del nostro patrimonio storico e culturale che rappresenta un volano economico e identitario. Le nostre bellezze sono la nostra storia, il nostro futuro. Bene così”. Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, coordinatore regionale della Lega in Calabria.