StrettoWeb

“Vincenzo Florio, oculista e medico sportivo, già da tre anni in casa Stingers Reggio Calabria, è riconfermato alla guida sanitaria del club reggino. Professionista serio e laborioso, appassionato di basket, continuerà a dare il proprio prezioso contributo ai ragazzi impegnati nel campionato di Serie C unica Calabria e Sicilia e non solo. Grazie Tino”.

Così in una nota la società reggina di Basket annuncia la riconferma del medico Vincenzo Florio.