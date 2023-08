Basket, dall’unione di tre realtà nasce la CCB Academy Catanzaro

StrettoWeb

Nasce, dalla cooperazione tra US Catanzaro Centro Basket, Basket Academy Catanzaro e SMAF, la nuova “CCB Academy Catanzaro”, quale connubio di volontà e sforzi delle tre più importanti realtà cestistiche della città e punti di riferimento di tutto il movimento regionale.

L’unione si concretizza con l’obiettivo di accorpare, sotto un unico nome e logo, le squadre giovanili e non dei club del capoluogo, che condivideranno medesima programmazione e intenti con lo scopo di garantire la migliore offerta formativa e di crescita possibile a tutti i giovani cestisti della città.

La casa di questa nuova realtà sarà il “PalaPulerà” di Giovino, dove tutte le formazioni giallorosse, partendo dalla C Maschile fino al Minibasket, passando per la Serie B Femminile e tutti i gruppi Under “Regionali” e di “Eccellenza”, potranno allenarsi, disputare le proprie gare e condividere il nuovo progetto.