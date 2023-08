Basket, la Fortitudo Messina dopo il Daspo al suo dirigente: “gesto goliardico, abbiamo preso le distanze”

StrettoWeb

“In merito al provvedimento di Daspo adottato nei confronti di un nostro tesserato evidenziamo che trattasi di un episodio risalente alla finale playoff della scorsa stagione, rispetto al quale la nostra Società, in tutte le sue componenti dirigenziali e tecniche, aveva già manifestato distanza e stupore per quanto accaduto”. Comincia così la nota della Fortitudo Messina relativamente al Daspo di due anni inflitto a un dirigente dopo un episodio della finale playoff dello scorso maggio. “Riteniamo – si legge ancora – che certi episodi non debbano mai accadere, pur nella piena consapevolezza che si sia trattato di un gesto con soli intendimenti goliardici e senza alcuna volontà violenta, ma che ha comunque per alcuni istanti interrotto una gara in svolgimento, dando un esempio certamente sbagliato ai tanti bambini e famiglie che ci seguono”.

“Siamo fiduciosi che il severo provvedimento della Questura, che fa seguito ai provvedimenti già adottati dalla Società nei confronti dell’interessato, possa contribuire a rasserenare gli animi di fronte ad ogni decisione arbitrale che, anche laddove discutibile, venga accettata con piena Sportività. La Fortitudo Messina ribadisce il proprio impegno nella difesa dei valori sportivi e sociali che sono stati e saranno sempre alla base dello spirito che anima le attività della nostra Associazione Sportiva”, si chiude la nota.