Basket, Antonio Sorbara nuovo giocatore degli Stingers Reggio Calabria

Non si ferma la campagna acquisti della Stingers Reggio Calabria. Alla corte del club reggino arriva Antonio Sorbara. L’ala giusta al posto giusto, con i suoi diciotto anni di età e 1.86 di altezza garantisce qualità. Serve attaccare il ferro? Chiamate lui! in campo aperto o a difesa schierata, non c’è problema! Antonio Sorbara garantisce grande energia ed intensità sui due lati del campo.

Percorso giovanile di alto livello (anche lui con il solito “gruppo storico”) denso di titoli regionali e Campionati di Eccellenza da protagonista. Presenza costante nelle varie rappresentative di categoria, tanto che nel 2019 fa parte dei dodici che hanno rappresentato la Calabria al Torneo delle Regioni a Salsomaggiore Terme. Ama lavorare in palestra, senza risparmiarsi, con l’obiettivo dichiarato di volersi migliorare giorno dopo giorno. Ha sposato subito il progetto giovanile Stingers, perché è convinto che possa rappresentare un momento significativo nel suo percorso di crescita.