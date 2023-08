Barcellona Pozzo di Gotto: bagno di folla allo “Street Food – Sicily on Tour”

StrettoWeb

Lo “Street Food – Sicily on Tour” ha chiuso i battenti di un’altra piazza della sua tabella di marcia con un altro consistente e palpabile responso dei consumatori e visitatori. Barcellona Pozzo di Gotto con Piazza delle Ancore di Calderà Beach ha abbracciato la manifestazione di Claudio Prestopino e la Fratellone Srl dalla sera delle stelle agostana fino a domenica 13 agosto, offrendo una gamma di specialità gastronomiche che hanno fatto girare la testa per il grande livello qualitativo delle materie prime utilizzate dai ristoratori dello Street Food.

Il Palazzo Comunale, con il suo Sindaco Giuseppe Calabrò, è stato ben lieto di stringere una collaborazione con questo “Villaggio del Gusto” che in effetti crea dipendenza per chi è predisposto a testarlo e per chi l’ha già testato. Il frutto di questa dipendenza è mietere successi lungo la programmazione della Kermesse che andrà spedita dal 24 al 27 agosto nella città di Mazzarrà Sant’Andrea, guidata dal Sindaco Carmelo Pietrafitta. A fare da cornice e ad arricchire la rassegna delle delizie regionali anche gli spettacoli musicali e teatrali: due cover band intervallate da una commedia teatrale del sabato sera e dal dj set.

L’unione dell’elemento spettacolo con le sedici casette è una formula che funziona e attira un grande flusso di gente che ama divertirsi e vivere l’estate anche con un turismo più immediato e alternativo.

Prestopino ha invitato a partecipare Street Fooders che sanno spendersi e sanno rinnovarsi con piatti differenti e prelibati anche per ogni tappa.

Dai gamberoni e burrata conosciuti come “Prawns Burger” della “Rosticceria Francesco Torre” di Rometta alla “Patatwister” di “Lemon Bar” di Venetico, dalle braciole di carne all’Hamburger di Scottona, con il formaggio fuso sopra distribuito dalla Macelleria Picciotto, dai cannoli con la ricotta dei “Fratelli Salvà” ai totani nel panino o nel coppo fino alla pizza fritta che in questa occasione è state presentata da “Il Papiedo” di Barcellona Pozzo di Gotto con Orazio e Giuseppe Maggio junior.

Ad accreditare l’affermazione dello “Street Food – Sicily On tour” è la vicinanza del Gal dei Nebrodi, presieduto da Francesco Calanna, che ha patrocinato l’evento.