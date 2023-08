Barcellona Pozzo di Gotto: l’amministrazione ricorda le vittime sul lavoro

StrettoWeb

L’8 agosto di ogni anno la Repubblica Italiana celebra la “Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo”, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 dicembre 2001 in memoria della tragedia che nel 1956 a Marcinelle, in Belgio, vide perire 136 lavoratori italiani ed in omaggio a tutti i gli italiani caduti sul lavoro, in patria e all’estero.

Ispirata ai valori affermati dall’articolo 1 della Carta Costituzionale “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, l’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini a rinnovare, nella ricorrenza di quest’anno, martedì 8 agosto 2023, la memoria degli

italiani e di tutti i concittadini tragicamente scomparsi nell’esercizio di attività lavorativa e di tutti coloro che sono stati vittime di incidenti sul lavoro.

“Nella ricorrenza di quest’anno – spiega l’amministrazione – ricordiamo anche, purtroppo, i nostri concittadini vittime di incidenti sul lavoro nel corso del 2023, e ciò sia monito a fare sempre di più affinché il lavoro sia impegno, gratificazione ed occasione di crescita personale, e mai causa di tragedia e di dolore”.