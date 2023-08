Bandecchi: “Ilari persona buona, ma non può prendere la Reggina. Siete nella merda, mi dispiace”

StrettoWeb

La notizia di oggi, sul fronte Reggina, ha quasi sovrastato l’intervento di ieri di Saladini a Sportitalia. Ciò che è certo – ma già si sapeva, in queste ultime ore è stato solo ribadito – è che gli amaranto si trovano in un limbo. Saladini dice di aver già ceduto, ma sappiamo che c’è di mezzo la riammissione e comunque in alcuni frangenti ieri sembrava parlare da patron e non da ex patron. Ma in ogni caso non muove un dito. Dall’altra c’è Ilari che ha detto pubblicamente di non poter far nulla fino al Consiglio di Stato, ma intanto diserta l’incontro con Brunetti a Reggio Calabria perché ha paura della sua incolumità.

Ed è proprio quest’ultima notizia a sovrastare, o comunque ad aggiungersi, all’intervista di Saladini. In tutto ciò i calciatori non torneranno ad allenarsi senza stipendio e garanzie, quelle che ha chiesto Taibi qualche giorno fa (inascoltato). Sulla vicenda, in mezzo ai tanti commenti social, è intervenuto Stefano Bandecchi. Sì, proprio lui, l’ormai ex Presidente della Ternana ora Sindaco della città umbra. Sotto un post della pagina Instagram “regginanews”, che ha riportato la notizia di StrettoWeb relativa al mancato incontro Ilari-Brunetti, Bandecchi ha detto la sua.

“Non può permettersi di prendere la Reggina si è fatto mettere in mezzo poveraccio – ha detto – Non è colpa sua è un malato di calcio , è una persona buona ma non può avere la Reggina. Siete purtroppo nella merda e lo dico da simpatizzante. Mi dispiace. Caro collega sindaco corra ai ripari perché le parole non fanno campionato di nessuna categoria”, ha aggiunto.