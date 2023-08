Bagnara: presunti sversamenti fognari in località Campo Sportivo, interrogazione dell’opposizione

StrettoWeb

Interrogazione al Sindaco del Gruppo Consiliare di opposizione “La Bagnara che VigliAmo” su presunti sversamenti fognari in località Campo Sportivo.

Interrogazione completa

Al Sig. Sindaco del comune di Bagnara Calabra

Al Dirigente dell’Uoc 5

I sottoscritti consiglieri appartenenti al Gruppo “La Bagnara che VogliAmo”

PREMESSO CHE:

Da diversi mesi perdura lo sversamento fognario nella zona menzionata in oggetto e che prima di ferragosto codesta amministrazione è intervenuta con la sostituzione della pompa di sollevamento.

RITENUTO CHE

Da qualche giorno lo sversamento fognario e ritornato in tutta evidenza e con i soliti olezzi maleodoranti.

CONSIDERATO CHE

La stagione estiva non è ancora terminata ed il grave problema crea enormi disagi sia per gli abitanti della zona che per chi fruisce della spiaggia, nella speranza che non si verifichino problemi di tipo sanitario

Per quanto sopra

INTERROGANO

Il Sindaco per sapere quali provvedimenti, concreti ed urgenti, l’ amministrazione ha intenzione di mettere in atto per risolvere questo increscioso problema ed in riferimento all’intervento sostenuto di conoscere l’ ammontare della spesa sostenuta posto che i lavori si sono rivelati inadeguati.

Romeo Mario

Bagnato Vincenzo

Parisi Virginia

Randazzo Domenica

Spoleti Michelangelo