ArriCal durissima con Brunetti: “Reggio unico Comune della Calabria in emergenza rifiuti, gestione comunale desolante”

Il commissario straordinario dell’ArriCal (Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria), Bruno Gualtieri, ha inviato una lettera al sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, e per conoscenza al sindaco facente funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in merito allo stato dell’arte della raccolta e dello smaltimento rifiuti nel Comune di Reggio Calabria, unico grande centro della Regione ad avere ancora criticità.

Gualtieri sottolinea come al momento del subentro di ArriCal sono state rilevate nell’impianto Sambatello due problematiche: una relativa alla realizzazione dell’opera e l’altra di carattere gestionale.

“La realizzazione dell’impianto – sottolinea il commissario dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria – avrebbe dovuto essere completata a fine 2021, tuttavia, nonostante l’anticipazione data alla società Recosamb Scarl da parte della Città Metropolitana, a marzo i lavori di costruzione ancora non erano stati iniziati. Relativamente alla seconda criticità, collegata alla mancata stabilizzazione del sottovaglio, ricavato dalla lavorazione dei rifiuti indifferenziati, si sottolinea, come del resto ben noto, che non essendo l’impianto di Sambatello dotato dei necessari presidi ambientali, la suddetta frazione non poteva essere stabilizzata”.

“In questo desolante scenario, ereditato dalla Città Metropolitana – si legge ancora nella missiva -, l’Autorità ha avviato una interlocuzione con la Recosamb Scarl, tendente a sbloccare i lavori di realizzazione, ma la società ha rinunciato all’incarico. L’Autorità, nel prendere atto della rinuncia, ha proceduto ad interpellare la seconda classificata nella pubblica gara (la procedura verrà conclusa entro la data dell’11 settembre). Per sopperire alla fase transitoria della gestione dell’impianto di Sambatello l’impianto è stato consegnato alla società Ecologia Oggi SpA. Per ovviare all’irregolarità gestionale, che non consentiva la lavorabilità dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto di Sambatello, è stato attivato un servizio di trasferenza su altri impianti regionali, che ha consentito di superare la stagione in corso”.

“Spiace dover constatare – aggiunge Gualtieri– che, nonostante gli sforzi profusi da questa Autorità per superare le suddette criticità gestionali, il Comune di Reggio Calabria lamenta il mancato conferimento dell’intero quantitativo con regolarità giornaliera nell’impianto di Sambatello, disconoscendo le ben note problematiche sullo stesso insistenti. Tuttavia, a fronte delle rimostranze, ad oggi, inspiegabilmente, si registra che, nonostante una disponibilità concessa di 200 t/giorno, il quantitativo che codesto Ente ha conferito in media è di circa il 72%, corrispondenti a 145 tonnellate giorno”.

Per tale ragione il commissario ArriCal invita il Comune di Reggio Calabria “a voler proporre un calendario di conferimento straordinario presso gli impianti regionali, per consentire il superamento delle lamentate criticità in pochissimi giorni, applicando il principio di prossimità; a riferire se intende utilizzare l’apertura dell’impianto h24, per consentire la raccolta ed il conferimento a qualsiasi ora del giorno e della notte, in caso contrario verrà proposta la riduzione a due turni giornalieri”.