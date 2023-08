Arrestato Trump, la foto segnaletica è già storia

StrettoWeb

Donald J. Trump, magnate ed ex presidente USA, dopo la quarta incriminazione si è ritrovato nel commissariato di Polizia. O meglio, si è costituito nel carcere della contea di Fulton, in Atalanta, nella notte di giovedì. Al momento solo incriminato, Trump ha dovuto seguire una lunga trafila per essere schedato. E, la cosa più assurda di tutta questa faccenda non sono i capi d’accusa, quanto la sua foto segnaletica che è già entrata nella storia: è infatti la prima di un ex presidente degli Stati Uniti d’America.

Un’immagine iconica, che rimanda al “solito” Trump: ingrugnito, con i capelli scomposti, ma sempre in giacca e cravatta. A seguito di questo iter, il colosso è stato rilasciato su cauzione e, per non farsi mancare nulla, è lui stesso che rende pubblica la sua foto da schedato, attraverso il suo account Twitter (ora X) tornato operativo dopo il blocco. Il tutto corredato da una frase che sa di slogan: “Interferenza elettorale. Mai arrendersi!”. Nonostante i reati a lui imputati, Trump sembra essere pronto per le prossime presidenziali del 2024.