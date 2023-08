“Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente”: doppio appuntamento con il libro di Pino Soriero

StrettoWeb

Il lungo tour di presentazione del libro di Pino Soriero “Andata in porto. Gioia Tauro, la sfida vincente” (Rubbettino) continua a testimonianza del successo che questo lavoro sta registrando negli ambienti culturali, economici e politici nazionali e calabresi, grazie anche all’impulso della Casa editrice nel 25° anniversario del porto.

Dopo l’anteprima nazionale di Roma nella sede della Federazione del Mare, gli incontri con gli studenti degli Istituti nautici di Gioia Tauro e di Pizzo, con gli operatori della nautica a Bari e nelle scorse settimane nella rassegna del Premio Reghium Julii e nella Conferenza promossa dal Comune di Roccella.

Nel prossimo week end il porto è posto al centro in due distinti eventi, il primo – sabato 2 settembre, ore 17,30 – a Serrata per iniziativa dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) e il secondo – domenica 3 settembre, ore 16,30 – a Vibo nell’ambito della Festa Regionale dell’Unità.

A Serrata nella suggestiva e molto originale location, la dimora storica Palazzo D’Agostino, a poca distanza dalla Piana di Gioia Tauro si propone un incrocio inusuale tra i temi del patrimonio storico-architettonico con quelli delle infrastrutture. Proprio nei giorni in cui si discute tanto del “retroporto”, l’ADSI Calabria proietta l’attenzione dal porto al territorio interno circostante in quanto area interessata allo sviluppo. Sono previsti gli interventi dell’ospite Maria Teresa D’Agostino, del presidente dell’ADSI Calabria Gianludovico De Martino, del presidente dell’autorità portuale di Gioia Tauro ammiraglio Andrea Agostinelli, e la presenza del comandante del porto Vincenzo Zagarola, e del giornalista Michele Albanese.

Il secondo evento rientra nel programma della Festa Regionale dell’Unità, nella stessa giornata che vedrà la conclusione del segretario del PD Elly Schlein, per discutere delle risorse del mare da Gioia Tauro all’importante porto di Vibo per la nautica ed il turismo.

Il libro di Soriero ha avuto il merito di riaprire il dibattito attorno al porto di Gioia Tauro e alle potenzialità complessive di crescita del Sud e dell’Italia. È l’obiettivo strategico che la SVIMEZ indica da anni sollecitando più fiducia dell’intero sistema Paese verso la Calabria, strategica “porta” sul Mediterraneo, uno degli scali più importanti del mondo. Soriero sottolinea il valore dell’attività costante e preziosa dell’Autorità portuale, della Guardia costiera, della magistratura e delle forze dell’ordine “per costruire una rete di legalità, indispensabile per un ulteriore impulso dello scalo” e pone in evidenza il ruolo importante dei grandi investitori privati (Aponte per il movimento containers, Automar Grimaldi per il trasbordo auto) che, nel confronto continuo con i Sindacati, hanno contribuito a rendere possibile la sfida vincente di Gioia Tauro.