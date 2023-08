Anche Condofuri ospiterà Giuseppe Scopelliti e il suo libro, “Io sono libero”

StrettoWeb

Prosegue il tour di Giuseppe Scopelliti per presentare il suo libro, “Io sono libero”. Prossima tappa a Condofuri, mercoledì 30 agosto alle 18:30. L’incontro si terrà in Piazza Pentagono, sulla via Lungomare. Sono previsti i saluti del sindaco, Filippo Paino, e gli interventi di Gianluca Nucera, avvocato, Giuseppe Bombino, docente universitario. Modera Nicola Martino de Il Meridio.