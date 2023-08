Alto Jonio Cosentino, la richiesta del sindaco di Trebisacce: “riaprire Via Craxi”

StrettoWeb

“Lavori di regimentazione del torrente Fosso Fiorentino, ovviare alla chiusura temporanea di via Craxi mettendo in sicurezza ed intervenendo con lavori di bitumazione sulla strada interpoderale che collega la stessa via con contrada Santa Maria. Si decongestionerebbe così, il traffico sull’unica strada attualmente percorribile”. È quanto ha richiesto il Sindaco Alex Aurelio al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino facendosi portavoce delle diverse segnalazioni da parte di residenti e commercianti rispetto al disagio subito dai lavori in corso. La richiesta ha trovato la massima disponibilità da parte del commissario Italo Antonucci che provvederà con il Responsabile dei lavori ad individuare soluzioni idonee a ridurre disservizi.

“L’unica arteria – aggiunge il Primo Cittadino – che collega la parte alta del paese con la marina, strada che costeggia il Bastione, seguendo le vie Catullo, della Vela e Salita Podgora, oltre a presentare per diversi tratti una carreggiata ristretta e curve a gomito, non riesce a sopperire alla portata del traffico finora supportata da via Craxi, arteria di collegamento strategica tra la marina ed il popoloso quartiere San Martino, con lo svincolo della SS 106 bis”.