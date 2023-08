Allerta Meteo, sabato mattina violenta e anomala tempesta autunnale fuori stagione su Calabria e Sicilia

StrettoWeb

Una violentissima ondata di maltempo su Calabria e Sicilia in piena estate: lo scenario è anomalo ed estremo e preoccupa per l’entità dei fenomeni meteorologici che tra meno di quattro giorni colpiranno le due Regioni più meridionali d’Italia. Il rischio è che si sviluppino fenomeni analoghi a quelli che nelle scorse settimane hanno flagellato il Nord Italia con supercelle temporalesche, grandine grossa e tornado. Non sono fenomeni senza precedenti nella storia, è già successo più volte in passato, ma sono eventi rari e quindi anomali.

Tra la tarda serata di venerdì 4 e la notte di sabato 5 agosto un imponente fronte freddo attraverserà l’Italia meridionale da nord/ovest verso sud/est nel mar Tirreno, generando la formazione di una Squall-Line temporalesca da Napoli a Palermo in rapido spostamento verso sud/est. Sabato mattina l’alba sarà particolarmente turbolenta, con forti temporali su gran parte di Calabria e Sicilia. E sarà una giornata tempestosa, con temperature in picchiata, fenomeni meteo estremi, vento di maestrale molto forte, mare in tempesta. E’ assolutamente sconsigliato organizzare attività all’aperto per sabato 5 agosto nelle zone tirreniche di Calabria e Sicilia: il mare sarà off-limits con onde alte oltre 6 metri. Attenzione anche per gli stabilimenti balneari sui litorali: rischiano di essere distrutti, in quanto il mare si ingrosserà come in pieno autunno o addirittura in inverno. Smontare gli ombrelloni e le sdraio almeno delle prime file (ma potrebbe non bastare) è consigliato per evitare di subire danni ingenti.

La pioggia cadrà copiosa e violenta, con accumuli pluviometrici importanti (oltre 60–80mm) in poco tempo, determinando allagamenti e inondazioni. Attenzione anche alla grandine e ai tornado, che saranno numerosi soprattutto nella zona delle isole Eolie e dello Stretto di Messina. Dopo i dieci giorni di gran caldo di metà luglio, i bassi strati dell’atmosfera si sono riscaldati rapidamente così come le acque superficiali dei mari, tali da innescare fenomeni molto estremi all’arrivo dell’aria fredda di sabato che sarà particolarmente impetuoso: le temperature crolleranno di oltre 10°C in poche ore, tanto che sabato le massime delle principali città costiere (Palermo, Messina, Reggio Calabria) non andranno oltre i +25°C.

