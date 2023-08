Allerta Meteo, scenario di maltempo estremo per sabato 5 agosto: mappe da incubo per il versante tirrenico

StrettoWeb

Si avvicina la grande burrasca di sabato 5 agosto, una giornata che si prospetta terribile per il maltempo in arrivo in Calabria e Sicilia. Una grande tempesta autunnale, anomala e fuori stagione, colpirà il Sud Italia facendo crollare le temperature di circa 10°C rispetto ai valori di questi giorni e innescando fenomeni di maltempo particolarmente violenti su tutto il territorio e in modo particolare nel versante tirrenico, che sarà letteralmente bersagliato dai fenomeni meteo estremi.

Sarà una giornata completamente off-limits non solo per il mare ma per ogni tipo di attività all’aperto: il vento soffierà impetuoso da nord/ovest, un maestrale furioso con raffiche a 90km/h. Il mar Tirreno sarà in burrasca con forti mareggiate lungo le coste esposte a nord e ovest. Le onde si alzeranno fino a oltre 6 metri provocando gravi danni lungo le coste, in modo particolare agli stabilimenti balneari che non provvederanno a smontare tutto per evitare gravi conseguenze.

Oltre a vento e mare, preoccupano anche gli scenari delle precipitazioni. I temporali saranno molto violenti con tempeste di fulmini e piogge torrenziali. Tra le isole Eolie, i Nebrodi, i Peloritani, l’Aspromonte, la costa Viola, la piana di Gioia Tauro, il promontorio del Poro e la Catena Costiera cadranno oltre 100mm di pioggia in poche ore, provocando frane, smottamenti, inondazioni anche gravi per la rapidità dei nubifragi. Attenzione anche alle forti grandinate e ai possibili tornado, soprattutto in mare tra le isole Eolie, la costa Viola e la zona nord dello Stretto di Messina.

