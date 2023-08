Allerta Meteo, Calabria e Sicilia sulle montagne russe: dal gran caldo di oggi alla grande burrasca fredda di domani

StrettoWeb

Giornata tipicamente estiva oggi in Calabria e Sicilia con temperature elevate, fino a +38°C a Siracusa, +37°C a Cosenza, +34°C a Reggio Calabria, ma nelle prossime ore cambia tutto. Come ampiamente annunciato nei precedenti bollettini, sabato 5 agosto, domani, sin dalle prime ore del mattino, una violenta tempesta autunnale investirà il basso Tirreno colpendo in modo particolarmente intenso le zone tirreniche, le isole Eolie, lo Stretto di Messina, la Costa Viola e tutta la Calabria tirrenica e il messinese tirrenico.

Il maltempo sarà molto intenso, le temperature crolleranno di circa 15°C in 24 ore con tempeste di tuoni e fulmini, grandinate e nubifragi. Inizierà un lungo periodo di freddo anomalo che durerà almeno 4 giorni, almeno fino a martedì prossimo (8 agosto) ma probabilmente anche oltre, anche se già da domenica tornerà il bel tempo, seppur con nubi sparse ma soprattutto con prevalenti schiarite. Il maltempo sarà concentrato alla sola giornata di sabato. Ma attenzione: sarà molto violento. E’ assolutamente sconsigliata ogni tipo di attività all’aperto.

