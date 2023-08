Alecci (Pd): “scarsità di medici di base, la Regione Calabria ponga subito rimedio”

StrettoWeb

“Ho appreso con dispiacere della situazione relativa alla scarsità di medici di base nel territorio di Falerna, in provincia di Catanzaro. So che anche il Sindaco Francesco Stella ha chiesto un urgente incontro ai vertici Asp per far fronte ad una situazione che vede numerosi assistiti rimasti senza un medico di base già dal primo agosto. Una situazione allarmante che negli ultimi anni si può riscontare in numerosi territori della nostra regione dove il numero insufficiente di medici rispetto al bacino di utenza rappresenta spesso una costante che crea numerosi disagi agli abitanti”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd, Ernesto Francesco Alecci.

“Ciò è particolarmente accentuato per le famiglie con anziani o disabili che possono avere difficoltà a spostarsi e spesso sono costrette a percorrere diversi chilometri per raggiungere lo studio medico. Una delle principali linee-guida per la riforma della Sanità dovrebbe essere il rafforzamento della medicina territoriale. Ritengo fondamentale, anche all’indomani di quello che abbiamo vissuto con l’emergenza Covid, che il miglioramento delle prestazioni sanitarie di una regione passi necessariamente dal potenziamento degli specialisti che vivono quotidianamente un rapporto esclusivo con i propri assistiti e che per molte famiglie rappresentano un supporto fondamentale in tante condizioni difficili”.

“Fino ad ora, purtroppo, questo non è avvenuto. Auspico, dunque, che già dalle prossime settimane si possa porre rimedio a ciò attraverso un reale piano di valorizzazione e incremento della medicina di base, non solo nelle città più grandi, ma anche nelle zone montane e litoranee. Anche io solleciterò personalmente i vertici Asp e il Dipartimento competente in questa direzione, anche per porre rimedio nel più breve tempo possibile a questo caso come agli altri presenti nella nostra regione”, conclude Alecci.