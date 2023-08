Aeroporto dello Stretto: il Presidente Occhiuto a Reggio Calabria

StrettoWeb

Si registrano i primi risultati dell’incontro promosso dalla Camera di commercio di Reggio Calabria assieme alle rappresentanze imprenditoriali ed ai Sindaci della Città di Reggio Calabria e della Città Metropolitana, sul piano di sviluppo e sullo stato degli investimenti che l’ente di gestione degli scali calabresi intende portare a compimento per l’Aeroporto di Reggio Calabria e sui tempi di realizzazione.

Un incontro proficuo, tenutosi la scorsa settimana a Catanzaro con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’Amministratore unico della SACAL Marco Franchini, che ha fatto emergere una piena condivisione di intenti per il rilancio dell’Aeroporto reggino quale asset strategico per lo sviluppo socio-economico del territorio e per il potenziamento della competitività dei settori produttivi. Un secondo incontro si terrà domani, venerdì 11 agosto 2023, alle ore 16:00 presso la sede della Camera di commercio di Reggio Calabria. Saranno presenti il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e l’Amministratore unico di SACAL Spa Marco Franchini.