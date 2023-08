Aeroporto di Catania: nuova visita di Schifani per verificare le condizioni del terminal A

StrettoWeb

E’ prevista per oggi una nuova visita del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani all’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania. Il governatore, assieme al presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e all’amministratore delegato di Sac Nico Torrisi, effettuerà un sopralluogo per verificare le condizioni del terminal “A” dopo i lavori di bonifica effettuati in seguito all’incendio dello scorso 16 luglio.

Sarà valutata inoltre l’operatività del terminal aggiuntivo, realizzato grazie alla collaborazione dell’Aeronautica militare. Alle 12 è previsto un punto stampa nei locali degli uffici amministrativi di Sac.