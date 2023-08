Aeroporto di Catania, Di Salvo: “danno incalcolabile all’economia e all’immagine della Sicilia”

StrettoWeb

“È incalcolabile il danno procurato dall’incendio avvenuto all’aeroporto di Catania. Danno all’economia del turismo e non solo. Danno irreparabile all’immagine della Sicilia nel mondo. Assurdi disagi ai passeggeri. Incertezza e contraddizioni sulla riapertura…a giorni, a settimane, a mesi o forse mai. E non bastano incoraggiamenti e soccorsi agli amministratori per sapere quando mai avverrà il ritorno alla normalità”.

E’ quanto dichiara il segretario organizzativo del Mpa, Salvo Di Salvo, in merito al perdurare dell’emergenza all’aeroporto di Catania.

“In quanto al dopo – conclude Di Salvo – basta richiamare le parole pronunciate da Piero Agen, patron della Camera di Commercio e dunque della Sac all’indomani del disastro: “Folle carenza di sicurezza, lo dico da anni”. Non c’è altro da aggiungere. Oggi altro sopralluogo del presidente della Regione all’aeroporto. Sarà il momento giusto per un consiglio spassionato a chi di competenza?”.