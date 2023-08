Aeroporto dello Stretto: 30 milioni di euro per l’avviamento di nuove rotte

StrettoWeb

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del Touring Club Italiano esprime la propria soddisfazione per il clima nuovo che si è instaurato nei rapporti tra i soggetti istituzionali aventi responsabilità nella vicenda dell’aeroporto dello Stretto. Infatti, su iniziativa della Camera di Commercio, nella persona del presidente Tramontana, si sono ritrovati allo stesso tavolo Regione Calabria, S.A.Cal., Citta Metropolitana ed il Comune di Reggio Calabria per tentare di risolvere i problemi annosi dell’aeroporto della nostra città.

Dopo varie riunioni, vista l’unità di intenti emersa da parte di tutti i protagonisti presenti, si è appreso della pubblicazione – avvenuta il 10/08 u.s. – da parte della Regione Calabria dell’avviso esplorativo per la partecipazione alla procedura di assegnazione di aiuti a compagnie aeree per l’avviamento di nuove rotte di collegamento con gli aeroporti calabresi, avente una dotazione complessiva nel prossimo triennio di 120 milioni, di cui il 25% destinato al nostro aeroporto (30 milioni). Tale dotazione andrà ad aggiungersi a quella del precedente bando sugli oneri di sistema avente una dotazione di 15 milioni.

Il ns Club, nel ringraziare tutti i soggetti intervenuti alle riunioni promosse dalla C.C.I.A.A., resta in attesa delle risultanze positive delle attività poste in essere per il rilancio del ns aeroporto: la condivisione di intenti tra gli enti lascia ben sperare per il futuro dell’aeroporto dello Stretto, che nello scorso mese di luglio ha peraltro registrato un incremento del 23% nel movimento degli aeromobili, rispetto al 2022 (dati SACal).