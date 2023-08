Aeroporto di Catania, Musolino: “l’emergenza si va cronicizzando”

StrettoWeb

“L’emergenza sull’aeroporto di Catania si va cronicizzando. È passata un’altra settimana e nulla lascia presagire un ritorno alla normalità, semmai l’accettazione di questo stato di estrema precarietà.”

Così in una nota il senatore di “Sud Chiama Nord” e vicepresidente del Gruppo per le Autonomie, Dafne Musolino.

“Oggi anche Fratelli d’Italia si rende conto e denuncia pubblicamente le gravi inadempienze nella gestione dell’emergenza. Ricordo che il Senato ha votato all’unanimità una mozione da me promossa sull’avvio di un’indagine e sullo sviluppo di un piano per la gestione delle emergenze nel trasporto aereo siciliano. Il Governo dia seguito a tutto questo, perché è del tutto evidente che questa situazione è una grave lesione del diritto alla mobilità dei siciliani nonché per la reputazione e l’immagine dell’isola.”