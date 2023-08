Aeroporti, Occhiuto svela il piano “per portare turisti in Calabria”. E sullo scalo di Reggio…

StrettoWeb

Manifestazioni d’interesse, maggiori risorse per le compagnie e non solo. Nel corso della lunga diretta social in cui ha parlato anche di Reggina, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha snocciolato alcuni dettagli sul suo grande piano per portare turisti in Calabria attraverso i tre Aeroporti, Crotone, Lamezia e Reggio Calabria. “Bisogna fare un grande piano per attrarre compagnie aeree che vogliono volare in Calabria – ha detto – Faremo una manifestazione d’interesse, per portare turisti in Calabria, con risorse da spendere per dare un tot per ogni passeggero che trasportano. Se trasportassero fino a 6 milioni di passeggeri potremmo dare fino a 100, 120 milioni di euro, perché abbiamo tante risorse dell’Unione Europea”, ha aggiunto.

Poi è entrato più nello specifico sullo scalo reggino: “ci sono state polemiche sull’Aeroporto di Reggio. L’altra volta ho incontrato Sindaci e Associazioni di categoria. Ho ricordato che, quando mi sono insediato, la società che gestiva gli Aeroporti stava fallendo. Non l’ho fatta fallire perché ho acquisito la proprietà, e ricordo che non c’erano i voli per Roma e Milano, quest’ultimo tolto, ma poi li ho ripristinati”.

“L’Aeroporto di Reggio – conclude – avrà un’importante quota di queste risorse (quelle da affidare alle compagnie in base ai passeggeri, ndr) perché questo scalo può attrarre l’utenza della Sicilia orientale, io ci credo molto nel ‘Tito Minniti’, così come in quello di Crotone, per cui è stato avviato il volo con Roma”.