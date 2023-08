Acr Messina, paura Sciotto: problemi di salute, ma “ora sta meglio ed è in fase di recupero”

StrettoWeb

Una notizia brutta, per fortuna senza gravi conseguenze, ha scosso la Messina calcistica: il Presidente dell’Acr Pietro Sciotto ha accusato dei problemi di salute nei giorni scorsi. Per rispetto della privacy, la famiglia non ha voluto diffondere la notizia. Poco fa, però, la società è uscita allo scoperto con un comunicato ufficiale in cui precisa che lo stesso patron sta meglio ed è in fase di recupero.

“L’Acr Messina in tutte le sue componenti – si legge – augura al presidente Pietro Sciotto una pronta guarigione e auspica che presto possa tornare al timone dell’amata Acr Messina. Ammirevoli le attestazioni di affetto e vicinanza rivolte al presidente Sciotto da tifosi e cittadini, in apprensione per le sue condizioni di salute. Adesso il presidente sta decisamente meglio ed è in fase di recupero. La famiglia Sciotto ringrazia il professore Andrea Consolo, primario del reparto di cardiologia dell’ospedale di Patti, il dott. Alberto Magliarditi e tutta l’equipe di medici, nonché il personale infermieristico che giornalmente, con umanità, professionalità e passione, antepongono la loro vita alla cura dei pazienti”.

Anche la redazione di StrettoWeb si unisce ai commenti di augurio per una pronta guarigione al Presidente, ormai da anni al timone del club peloritano. C’è infatti una stagione da programmare e da cominciare.