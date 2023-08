Acr Messina, intoppo dell’ultim’ora: salta l’amichevole contro il Siracusa

StrettoWeb

“Allenamento congiunto con il Siracusa annullato. L’Acr Messina rende noto che il Siracusa, benché avesse dato disponibilità per l’allenamento congiunto di giorno 19, oggi ha dato comunicazione di non essere più disponibile”. Così l’Acr Messina in una nota comunica l’intoppo dell’ultim’ora: l’allenamento congiunto contro il Siracusa previsto per oggi è stato annullato, niente amichevole.