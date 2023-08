Acr Messina, buone notizie per il Presidente Sciotto: è stato dimesso dall’ospedale

StrettoWeb

“Il presidente Pietro Sciotto sta bene ed è stato dimesso dall’ospedale“. E’ quanto annuncia l’Acr Messina in una nota ufficiale. Buone notizie per il patron, colpito da malore qualche giorno fa e per questo successivamente ricoverato.

“Sono commosso per i messaggi giunti da parte degli uomini delle istituzioni, dai tantissimi tifosi ed amici che mi hanno scritto sui social ed in privato – ha detto Sciotto – Li abbraccio tutti con sincera gratitudine. Dopo aver ringraziato medici e personale sanitario del reparto di Cardiologia, desidero ringraziare il Dott. Salvatore Garibaldi, Primario dell’Unità Operativa di Emodinamica del P.O. di Patti, tutto il personale, con particolare riferimento ai medici Magliarditi e Soraci, gli infermieri, i medici e tecnici di radiologia. Colgo l’occasione, infine, per augurare a tutti un buon Ferragosto”.