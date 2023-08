L’Acr Messina si presenta alla città: evento in centro, intrattenimento per i piccoli e ospite d’eccezione

StrettoWeb

Manca sempre meno all’inizio della stagione calcistica dell’Acr Messina dopo la sofferta salvezza dello scorso anno. In attesa degli ultimi tasselli sul mercato, il club – sui propri canali social – informa che “giorno 29 Agosto dalle ore 20:00, presso piazza Lo Sardo, conosciuta anche come Piazza del Popolo, avverrà la presentazione della squadra alla città. Una dimostrazione di affetto e riconoscenza verso coloro che hanno e continueranno a supportare i colori giallorossi”.

“L’evento, patrocinato dal comune della città di Messina, sarà presentato dalla giornalista Rosaria Brancato e saranno presenti anche il primo cittadino Dott. Federico Basile e l’Assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro, la giunta e il Dg del Comune Salvo Puccio. Un altro ringraziamento – si legge ancora nella nota – va all’ente Messina Social City che provvede alla gestione e alla produzione dei servizi sociali sul territorio, per soddisfare il bisogno della collettività e promuovere lo sviluppo sociale, culturale, economico e civile della comunità locale”.

“L’ente in occasione della presentazione a partire dalle 17:30 metterà a disposizione dei gonfiabili per far divertire i più piccoli. E infine un ringraziamento speciale va rivolto a voi tifosi che nel bene e nel male siete rimasti sempre a fianco del vostro amato Messina, per questo contiamo su di voi invitandovi ad essere presenti sostenendo i ragazzi che indosseranno la gloriosa biancoscudata. VIP Guest l’attore messinese Ninni Bruschetta, legatissimo ai colori giallorossi. Sarà presente anche il nostro speaker Vincenzo Maria. Noi siamo carichi e voi?”, si chiude la nota.