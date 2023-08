StrettoWeb

“L’Acr Messina rende noto che mercoledì 30 Agosto alle ore 17:30 presso L’Ambiente Stadium sosterrà un allenamento congiunto con la società Nuova Igea Virtus militante nel campionato di Serie D.

L’allenamento verrà disputato a porte chiuse”. Così in una nota l’Acr Messina.

La squadra di Modica sosterrà dunque un altro allenamento congiunto in attesa dell’esordio nel campionato di Serie C, che avverrà in anticipo sabato sera in casa del Cerignola alle ore 20:45.