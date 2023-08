Acr Messina, il 16 ripresa degli allenamenti: seduta a porte aperte. Tutte le info per i tifosi

StrettoWeb

“Siamo lieti informarvi che il 16 Agosto presso L’Ambiente Stadium (ex Campo Sportivo Marullo), riprenderanno gli allenamenti dei ragazzi sotto gli ordini del mister Giacomo Modica. L’allenamento pomeridiano, programmato alle ore 18:00 verrà disputato a porte aperte per consentire a voi tifosi di stare vicino e incitare la squadra in vista della nuova stagione 2023/2024 del campionato di Lega Pro! Inoltre ulteriori informazioni su date e orari di successivi allenamenti aperti al pubblico, saranno pubblicati attraverso i nostri canali social!”.

Così in una nota l’Acr Messina. Dopo aver svolto il ritiro in Sila, il tecnico ha concesso qualche giorno di riposo ai calciatori, che torneranno ad allenarsi in città a partire dal 16. E l’allenamento post ferragosto sarà aperto al pubblico.