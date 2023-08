“Abbey Road”: 54 anni fa l’iconico scatto dei Beatles sulle strisce pedonali

StrettoWeb

L’8 agosto 1969 quattro ragazzi attraversavano una strada senza sapere di aver dato vita ad uno scatto immortale. Ben 54 anni fa, John, Paul, Ringo e George si misero in fila sulle strisce pedonali di Abbey Road, a Londra, per dare vita alla copertina del loro nuovo album, uscito poi il 26 settembre. Un album che segnò, allo stesso tempo, la rinascita artistica dei Beatles e la morte di un’epoca. Tornati alla ribalta dopo gli eccessi, gli screzi interni e il “terzo incomodo” Yoko Ono, i “fab four” decisero di lavorare a pieno regime su un nuovo album, nello studio discografico che si trovava proprio su Abbey Road, diventata simbolo delle loro fatiche musicali nonché nome e cover del disco.

L’idea, geniale, venne a Paul McCartney: dopo aver abbozzato uno schizzo su un foglio, gli altri tre acconsentirono e, in men che non si dica, crearono la storia. Realizzare la foto richiese solamente dieci minuti: una scala posizionata al centro della strada, il traffico bloccato e Ian MacMillan che scatta solo sei volte. E tra quei sei scatti, risiede l’immagine più famosa della band. Una foto semplice, eppure potente: John Lennon apre la fila con un completo interamente bianco e scarpe da ginnastica. Segue Ringo che indossa un elegantissimo abito scuro, poi Paul rigorosamente a piedi scalzi e chiude George, in jeans da testa a piedi.

I piedi scalzi di Paul divennero fulcro centrale delle teorie complottiste che lo volevano morto in un incidente e sostituito con un sosia: secondo alcune religioni orientali infatti, i defunti vengono seppelliti a piedi nudi. La stessa fila indiana divenne oggetto di speculazione: stando alla teoria della morte di Paul, lo scatto rappresenta una sorta di corteo funebre.

Qualunque sia il significato, nascosto o meno, della foto, possiamo affermare con certezza che rientra tra le rappresentazioni più conosciute al mondo, la più fedele e utilizzata per i 4 di Liverpool. Piccola curiosità: se avete voglia di fare una foto sulle famose strisce, non abbiate timore! I residenti saranno ben lieti di rallentare e concedervi di attraversare per immortalare il momento.