A Scido il Comune e il Gal Batir presentano “Ruralscapes Calabria Biodiversa”

In un incontro tenutosi presso il palazzo comunale di Scido è stato presentato l’evento “Ruralscapes Calabria Biodiversa” – che annovera tra gli eventi “la 12° edizione della sagra della capra e dei pappaluni” tra gli appuntamenti comunali più attesi e rientrante nelle attività previste dal Gal per la valorizzazione della filiera della biodiversità che si terrà a Scido il 17 agosto alle ore 20,00.

La sagra sarà un evento caratterizzato da incontri tematici che mirano alla divulgazione, all’informazione, agli approfondimenti e al confronto con gli operatori agricoli ma sarà anche un contenitore di eventi a carattere promozionale e divulgativo.

Un evento che vuole essere da riferimento per tutti coloro che amano la vita all’aperto, in particolar modo per chi vuole scoprire il territorio rurale del tirreno reggino e tutti gli aspetti ad esso legati: percorsi, operatori, destinazioni turistiche, gastronomia.

Secondo il Presidente del Gal Emanuele Oliveri, la sagra rientra in un programma più ampio qual è Ruralscapes Calabria Biodiversa, un evento itinerante nei territori dei comuni del GAL Batir attraverso 4 percorsi tematici: il Percorso della Fede; il Percorso del Respiro; il Percorso delle Valli; il Percorso degli Ulivi. L’evento non è solo un momento di festa, ma una importante occasione di confronto sul tema della promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali, anche attraverso la cultura e il marketing territoriale. Tutti temi che stanno a cuore al GAL Batir sempre più impegnato nella difficile operazione culturale di offrire a questi eventi quel qualcosa in più, che possa permettere di ampliarne la portata.

Secondo il Sindaco di Scido Giuseppe Zampogna la 12° edizione della sagra della capra e dei pappaluni è una manifestazione che, giunta alla dodicesima edizione, è un’autentica celebrazione dell’operatività e della laboriosità della comunità di Scido. L’evento, caratterizzato dalla celebrazione della Cultura rurale da integrarsi con la valorizzazione della biodiversità posta al centro delle attività sarà anche una vetrina per tutto il territorio dove è possibile visitare lo splendido borgo del comune di Scido, che grazie ad una serie di finanziamenti si sta trasformando in un “Smart village”, un centro rurale in grado di utilizzare la tecnologia come elemento abilitante per promuovere interventi innovativi sulla base di forme di pianificazione integrata e partecipata.