A Saline Ioniche il primo raduno “Tradizioni, ruote e motori”

Sabato sera ricco di intrattenimenti lunga la strada che conduce dalla prima rotatoria della SS106 direzione sud, al centro del paese di Saline Ioniche. Start il 19 agosto a partire dalle 18:30.

La passione per i motori si miscela a quella per il territorio, in un’allegra ed intensa manifestazione che vuole essere un momento di sana convivialità con tanta musica dal vivo, del buon cibo locale, vari momenti di intrattenimento e con l’esposizione di auto sportive, da corsa e fuoristrada, che fanno sempre breccia nel cuore del grande pubblico.

Non mancheranno all’appello anche le mitiche Vespa con tanto di esibizione di abilità alla guida e le simpatiche Fiat 500, la cui popolarità non conosce tramonti.

Dalle 18:30 in avanti spazio agli stand con vari prodotti tipici, i punti ristoro ed i cocktail, alla musica live ed all’esposizione di decine di bellissimi mezzi a due e quattro ruote. Per info contattare i numeri telefonici sulla locandina ufficiale.