A Messina lo spettacolo “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame

Dopo quarant’anni dal debutto, Sceluq rende omaggio a una delle commedie italiane più rappresentate al mondo: “Coppia aperta, quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, il primo settembre alle ore 21:00, presso l’Area IRIS, di fronte l’omonima multisala a Ganzirri.La pièce in atto unico costituisce una pietra miliare del teatro tanto da vantare oltre 700 produzioni nel mondo.

L’eterno conflitto di coppia sulla questione della fedeltà si esplicita nella furba manipolazione del marito che giustifica le sue scappatelle con l’adozione di una mentalità progressista e moderna, scontrandosi con il disappunto della moglie che non riesce ad accogliere il concetto di “coppia aperta”.

“Una commedia dove si alternano toni rocamboleschi a toni drammatici, ma sempre esilaranti, sulla differenza tra la psicologia maschile e quella femminile, che, grazie ai movimenti femministi degli anni settanta, trova i suoi spazi nella cultura sociale di quell’epoca.

Un testo geniale, quasi interamente scritto da Franca Rame, in cui il desiderio del cambiamento in “coppia aperta” parte dall’uomo che assume furbescamente atteggiamenti da intellettuale emancipato contrario alla coppia tradizionale, convinto che lei, la moglie devota, la madre premurosa, non riuscirà a svincolarsi da quei ruoli.

E’ proprio sui faticosi tentativi di lei di adattarsi al cambiamento, che ruota la trama della commedia.

La rivalsa alla sottomissione, l’adattamento al nuovo che incalza, fortunatamente, portano al cambiamento.

Questi sono temi senza tempo nei quali ogni spettatore si ritroverà, una commedia che farà ridere e riflettere”. (Note di regia di Matilde Perissinotti Bisoni)

La regia ancora una volta è affidata alla regista Matilde Perissinotti Bisoni che ha firmato anche il recente successo della compagnia peloritana “DOC – Disturbi Ossessivo Compulsivi”, un sold out che ha registrato il maggio scorso presso il teatro Annibale Maria di Francia notevoli consensi di pubblico e critica.

Gli interpreti Sabrina Sciabà ed Enrico Saglimbeni saranno affiancati da Nino Santamaria in un ruolo originale seppur “silenzioso”. Lo spettacolo sarà arricchito da alcuni brani di Lucio Battisti che animeranno ulteriormente lo spettacolo.

Le prenotazioni sono disponibili al 347 6913311.